Jenny Frankhauser zeigt jetzt doch ganz stolz Freund Steffen

Nachdem sich Jenny Frankhauser (27) im Sommer, nach rund einem Monat Beziehung von ihrer großen Liebe Ex Hakan Akbulut trennte, entfachte ein verbitterter Rosenkrieg via Instagram. Nach vielen Tränen und Liebeskummer verkündete sie, zukünftige Beziehungen aus der Öffentlichkeit fernzuhalten.

Im Oktober gab sie dann bekannt, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben, jedoch wolle sie Steffen, so der Name ihrer neuen Liebe, nicht auf Instagram zeigen und sich allgemein bedeckter halten, was ihr Liebesleben anbelangt. Damals sagte sie gegenüber RTL: „Für mich ist es neu und ungewohnt, dass ich das nicht mit jedem oder mit meiner Community teile. Eigentlich habe ich in den vergangenen 11 Jahren alles geteilt aber jetzt ist ein Punkt gekommen, wo ich das schützen will.“

Quelle: instagram.com

Sie zeigt Steffen

Zu Weihnachten hat Jenny Frankhauser dann alle Vorsätze über Bord geworfen und ihren Steffen dann doch samt Körper und Gesicht auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt. Stolz schmiegt sich die 27-jährige an den tattowierten Hottie und er legt liebevoll den Arm um seine Jenny.

Schon vor einigen Wochen schwärmte sie von ihrem neuen Freund und sprach bereits von Liebe, nachdem er sich so rührend um sie gekümmert hatte. Sie sagte weiter: „Ich habe das gesehen und habe gedacht: Krass, das ist wirklich Liebe.“

Hoffen wir, dass es diesmal die letzte große Liebe bleibt…