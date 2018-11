Jens Büchner: Das passiert jetzt mit seinem Malle-Café

Dienstag, 27. November 2018 13:58 Uhr

Zehn Tage ist es her, dass Jens Büchner an Lungenkrebs gestorben ist. Seine Frau Daniela Büchner muss nun mit dem Verlust klar kommen und sich auch über ihre Zukunft Gedanken machen.

Lange Zeit war die Zukunft des gemeinsamen Cafés „Faneteria“ ungewiss, bereits seit Oktober war das Lokal geschlossen. Nun berichtet die „Bild“-Zeitung, dass daraus eine Gedenkstätte für den beliebten Auswanderer werden soll.

Ein Gedenkstätte

Ein Ort an dem getrauert werden kann, aber auch ein Ort, an dem man sich an die schönen Zeiten mit Jens zurück erinnern soll. Denn eigentlich wollte der Familienvater und VOX-Auswanderer nicht, dass die Menschen wegen ihm traurig sind.

In den nächsten Wochen muss sich Danni also Gedanken machen, wie sie dieses Vorhaben umsetzen will, schließlich hat sie auch noch ihre Familie, die sie stemmen muss. Jedoch sollen sich schon zwei Partner gefunden haben, die sie dabei unterstützen werden.