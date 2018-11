Jens Büchner: Das waren die Gäste der Trauerfeier

Samstag, 24. November 2018 13:03 Uhr

Vor einer Woche ist Jens Büchner plötzlich verstorben und nun nahmen Familie und Freunde Abschied des beliebtesten TV-Auswanderers.

So wie er es sich gewünscht hatte, kamen die geladenen Gäste nicht in Trauerkleidung, sondern bunt, genauso bunt wie sein Leben war. Die Feier fand in Cala Bono, dem Wohnort von Büchner statt.

Unter den Gästen waren neben seiner Frau Daniela Büchner auch rund 30 weitere Weggefährten, u.a. sein Vater, seine beste Freundin Julia Becker (34), Dschungelcamp-Kandidatin Kattia Vides (30), Clubbetreiberin Marion Pfaff , das Auswanderer-Paar Peggy Jerofke (41) und Steffen Jerkel und Marc Terenzi (40) in weiblicher Begleitung.

Quelle: instagram.com

Eine Feier, wie Jens es sich gewünscht hatte

Gegenüber „RTL“ sagte Daniela Büchner: „Naja, so wie sein Leben war. Turbulent, laut, aufregend. Ich denke und weiß, dass er es so gewollt hätte, dass ich Musik spiele, dass wir essen, dass wir was trinken, dass wir uns unterhalten, dass wir Geschichten erwähnen, die halt ihn darstellen. Er hätte sich keine Trauerfeier in dem Sinne gewünscht, wo wir da in Schwarz sitzen und heulen, und so einen Leichenschmaus machen. Nein. Eine schrille Verabschiedung wäre in seinem Sinne gewesen.“

Quelle: instagram.com

Danni ist sich ziemlich sicher, dass Jens von oben zuschaut und sich freut: „Und die Leute lieben mich, und jeder berichtet über mich.‘ Ja, das wird ihn sehr, sehr freuen. Total! Weil ihm das nie bewusst war.“