Jeremy Meeks wieder Single? Chloe Green hat Verlobungsring abgelegt

Es sollte für den heißen Ex-Knacki Jeremy Meeks (35) und seine Verlobte Chloe Green (27) eigentlich ein entspannter Urlaub in Dubai werden, doch der endete in einem großen Streit. Auch wurde die Topshop-Erbin ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Hat sich das Paar etwa getrennt?

Angeblich soll es laut einer Quelle die gegenüber „MailOnline“ auspackte zu einer tränenreichen Auseinandersetzung zwischen Jeremy Meeks und Chloe gekommen sein, sodass die Erbin abreiste zurück in ihre Heimat Monaco flog.

Nun wurde die 27-jährige ohne ihren Verlobungsring auf Instagram gesichtet, ist das der Beweis, dass sich das Paar getrennt hat? In Dubai kam es im exklusiven „Cavalli“-Club zu einem Streit, woraufhin Jeremy wutentbrannt das Lokal verließ und Chloe allein zurückließ.

Haben sie Probleme?

Die Quelle sagt aber auch, dass die beiden es vermutlich klären werden. „Diese Auf und Abs sind Bestandteil jeder Beziehung. Ich denke, dass sie es klären werden.“

Ein Beobachter sagt aber auch: „Sie hatte ihren Verlobungsring in Dubai an und jetzt wird er auf ihrem Instagram-Bildern vermisst. In einem Foto sieht man beide Hände und es ist eine klare Ansage, dass ihre Beziehung Probleme hat.“