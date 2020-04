Jeremy Meeks wirft diese Knochen aus fahrendem Auto

Mit der Quarantäne nimmt es der heiße Ex-Knacki Jeremy Meeks (36) nicht so ernst! Gemeinsam mit einer unbekannten Frau, und es ist nicht seine On-Off-Freundin Chloe Green, ging das Männermodel in einen Supermarkt in Malibu.

Neben Lebensmitteln gönnte sich Jeremy Meeks Chicken Wings to go und das nahm er wortwörtlich. Noch im Auto fiel er über die Hähnchenteile her und verschlang sie innerhalb weniger Minuten. Während der Fahrt warf er dann Knochen- und Fleischreste einfach aus dem fahrenden Auto.

Noch mit Chloe zusammen?

Bei der unbekannten Frau handelte es sich pikanterweise nicht um seine Verlobte Chloe Green. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass die beiden sich getrennt haben, doch bestätigt wurde das Gerücht nie. Trotzdem zeigt sich Jeremy ganz ungeniert in der Öffentlichkeit mit anderen Frauen.

Erst vor wenigen Monaten wurde Meeks dabei gesichtet, wie er mit der Schauspielerin Erica Peeples zu einem Dinner ging, obwohl er wenigen Wochen zuvor erst beteuerte, immer noch mit Chloe Green liiert zu sein. Wie wohl der aktuelle Beziehungsstatus lautet?