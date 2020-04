Jérôme Boateng: Süße Liebeserklärung von Kasia Lenhardt

Kasia Lenhardt hat ihren Geburtstag mit ihrem Freund Jérôme Boateng gefeiert. Am 27. April wurde die ehemalige GNTM-Kandidatin 25 Jahre jung. Passend zum Ehrentag hat der Kicker auf Instagram ein süßes Selfie von den beiden gepostet.

„Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche dir nur das Beste Bebu, bleib so wie du bist“, schreibt der Fußballer dazu. Kasias Kommentar zu dem Beitrag war zwar kurz, aber dennoch emotional: „Ich liebe dich, du machst alles perfekt.“

Quelle: instagram.com

Silvester in Dubai

Zum Jahreswechsel habe sich die beiden erstmals in der Öffentlichkeit zusammen gezeigt. Damals feierten Boateng und das Model gemeinsam Silvester in Dubai und posteten daraufhin mehrere Bilder, auf denen sie eng aneinander gekuschelt zu sehen waren. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass sich das Paar sogar schon verlobt hat. Am Valentinstag hat das Model nämlich ein Bild hochgeladen, auf dem ein fette Klunker an ihrem Ringfinger nicht zu übersehen war.

Quelle: instagram.com