Jessica Alba versteckt sich vor ihren Kindern, um Ruhe zu haben

Jessica Alba versteckt sich manchmal vor ihren Kindern im Miet-Haus. Die 39-Jährige hat mit ihrem Ehemann Cash Warren die elf Jahre alte Tochter Honor, die achtjährige Tochter Haven und den zwei Jahre alten Sohn Hayes.

Manchmal wird aber auch einer Vollblut-Mama wie ihr alles zu viel. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, in der ihre Kinder permanent zu Hause sind, braucht die Schauspielerin manchmal ein wenig Abstand. Sie zieht sich dann für ein Weilchen in das Haus zurück, das die Familie noch zusätzlich gemietet hat.

Sie hat ein Miet-Haus

In einem Interview mit „E!News“ wurde die Schauspielerin nun gefragt, wohin im Haus sie sich verzieht, wenn sie ihren Kindern einmal entkommen muss und ein wenig Ruhe und Frieden braucht. Darauf antwortete sie: „Nirgendwo im Haus. Dafür habe ich das Miet-Haus. Ich kann ihnen nicht entkommen. Sie finden mich im Badezimmer, in der Badewanne, in Ecken. Ich kann mich vor ihnen nicht verstecken.“

Jessica Albas Kollegin Gabrielle Union sprach in dem gemeinsamen Interview ebenfalls über ihre Familie, die allerdings die Privatsphäre des Badezimmers respektieren kann. „Bei mir ist es das Badezimmer. Gott sei Dank haben sie noch Respekt vor der Toilette.“ (Bang)