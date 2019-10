Jessica Biel war mit ihrem Justin in Paris: „Wir haben richtig losgelegt“

Jessica Biel kann mit ihrem Mann nicht mithalten. Die 37-jährige Schauspielerin nutzte die Aftershow-Party der Pariser Fashion Week, um mit ihrem Mann Justin Timberlake, mit dem sie den dreijährigen Sohn Silas hat, die traute Zweisamkeit zu genießen.

Wie Biel jetzt in der ‘Ellen DeGeneres Show’ verriet, tanzten die beiden die Nacht durch. Allerdings musste sich Biel irgendwann den guten Tanzbewegungen ihres Mannes geschlagen geben: „Du gibst irgendwann auf, nimmst Abstand und bis nur noch davon begeistert. Oder du holst deine besten Moves raus.“

„Ich habe mein Outfit durchgeschwitzt“

Trotzdem sei der Abend ein voller Erfolg gewesen, so Biel: „Wir haben richtig losgelegt. Wir haben bis drei Uhr nachts getanzt und wirklich vergessen, dass wir beide schon Ende 30 sind. Aber scheinbar dachten wir, wir wären Anfang 20. Ich habe durch mein wunderschönes Outfit durchgeschwitzt. Es war so wunderschön und am Ende der Nacht musste ich es auswringen.“

Anlässlich des 38. Geburtstag ihres Liebsten hatte die Amerikanerin vor wenigen Monaten einen Schnappschuss auf Instagram gepostet und geschwärmt: „Seit den Tagen des peinlichen pinkfarbenen Bikinis und des Unterwasser-Fotoshootings hat sich mein Leben mit so viel Freude und Lachen gefüllt, dass ich dich für meine Lachfalten verantwortlich mache.“

Die hübsche Brünette scherzte und schwärmte weiter über ihren Ehemann: „Aber ich würde sie gegen nichts in der Welt eintauschen. Ich trage sie mit Stolz und weiß, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt bin, die Ehre zu haben, deine Witze, deine Worte und deine Stimme an jedem Tag meines Lebens zu hören.“