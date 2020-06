Jessica Paszka: So denkt Ex David Friedrich über sie

David Friedrich spricht offen über seine Ex-Freundin Jessica Paszka. Der Musiker hatte vor drei Jahren in der Kuppelshow „Die Bachelorette“ das Herz der TV-Schönheit gewonnen und ihre letzte Rose ergattert. Doch schon kurz nach der Sendung zerbrach die Liebe des Paars.

Auf Instagram verrät der 30-Jährige nun, wie er heute zu seiner Ex steht. „Letztendlich habe ich durch den Weg der Sendung meine Frau gefunden, wofür ich sehr dankbar bin“, sagt David Friedrich und bezieht sich damit auf seine neue Freundin Maxime Herbord, mit der er seit einem Jahr zusammen ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hi ? (@_david.friedrich_) am Apr 11, 2020 um 7:48 PDT

Er hätte gerne mit ihr geredet

Dass sein Verhältnis mit Jessica Paszka besser sein könnte, deuten seine nächsten Worte an. „In Bezug auf Frau Paszka hätte ich es schön gefunden, wenn man über Vergangenes mal geredet hätte“, erklärt er.

In der Vergangenheit hatte sich der Eskimo Callboy-Drummer versöhnlich gegenüber seiner Ex gezeigt. „Jessy wünsche ich nur das Beste. Sie soll ihr Ding machen, glücklich werden. Wenn sie einen Typen an der Seite hat, der sie glücklich macht, dann wünsche ich natürlich alles Gute“, enthüllte er gegenüber „Promiflash“. „Man muss im Leben Schlussstriche ziehen. Mit Wut und Rache erreichst du gar nichts.“ (Bang)