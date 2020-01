Jessie J postet wildes Knutsch-Video mit Channing Tatum

Channing Tatum und Jessie J sind offiziell wieder zusammen. Um ihr Glück mit der ganzen Welt zu teilen, postete die Sängerin nun ein Video auf dem zu sehen ist wie sich das Paar schwer verliebt absabbert.

Erst Ende 2019 gaben die beiden nach rund 12 Monaten Beziehung ihre Trennung bekannt. Nur kurze Zeit später, feierten die 31-Jährige und der Schauspieler ihr Liebes-Comeback, das sie am 25. Januar per Instagram verkündeten. Zudem präsentierten sich Jessie und der ‚Magic Mike‚-Star bereits zwei Abende zuvor auf dem roten Teppich in Los Angeles.

„Wie wir fühlen, ist alles was zählt“

Nun legte die britische Popmusikerin nach und postete ein Knutsch-Video, zu dem sie eine süße aber etwas kryptische Liebeserklärung an den 39-Jährigen schrieb.

„Wenn du dich hingibst und furchtlos nach der Wahrheit handelst, war das schon immer so. Liebe leuchtet und wächst auf eine Art und Weise. Glück von innen heraus. Ich liebe dich so sehr, Baby. Die Art, wie du mich liebst und wie ich dich liebe und wie wir fühlen, ist alles, was zählt.“

Quelle: instagram.com



Channing verschlug es darauf offensichtlich die Sprache, weswegen er wohl ’nur‘ mit zahlreichen Herzchen kommentierte. Wie es aussieht, werden die Künstlerin und der Tänzer den Valentinstag dieses Jahr also doch wieder gemeinsam verbringen.