28.09.2020 15:47 Uhr

Joaquin Phoenix: Heißt sein Sohn wie sein toter Bruder River?

Überraschung, Joaquin Phoenix und Rooney Mara sollen Eltern eines Sohnes geworden sein. Und der Name ist etwas ganz Besonderes: River Phoenix, nach seinem 1993 verstorbenen Bruder.

Joaquin Phoenix und Rooney Mara leben sehr zurückgezogen und halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit fern. Im Mai diesen Jahres gab es erste Gerüchte, dass die Schauspielerin ein Baby erwarten soll.

Baby schon im August?

Nun wurde bekannt, dass das gemeinsame Baby offenbar schon im August auf die Welt gekommen und es ein Junge sein soll. Ausgerechnet eine dritte Person plauderte diese Neuigkeiten aus.

Der Regisseur Victor Kossakovsky (59) verplapperte sich beim Züricher Filmfestival und sprach über den Schauspieler, der beim Festival nicht abwesend: „Er hat übrigens gerade erst ein Baby bekommen … einen wunderschönen Sohn namens River.“

Heißt der Sohn wirklich River?

Bitte was? Heißt der Sohn von Joaquin Phoenix und Rooney Mara wirklich River Phoenix? Denn so hieß auch der verstorbene Bruder des Schauspielers, der 1993 vor einem Club zusammenbrach und danach verstarb.

Zu Lebzeiten galt River Phoenix als großes Schauspieltalent und neue Hollywood-Hoffnung. Er spielte in zahlreichen Blockbustern wie „Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“ oder „My Private Idaho – Das Ende der Unschuld“ mit. Für den Film „Die Flucht ins Ungewisse“ erhielt er sogar eine Oscarnominierung.

Mehr zum Thema:

Tragischer Tod

Auch wenn ihm eine große Hollywood-Karriere prophezeit wurde, sollte es dazu leider nicht mehr kommen, er wurde nur 23 Jahre alt. In der Nacht zu Halloween 1993, brach Phoenix nach einer Überdosis Heroin und Kokain in den Armen seines Bruders Joaquin Phoenix und seiner damaligen Freundin Samantha Mathis vor dem Nachtclub Viper Room zusammen.

Der junge Schauspieler konnte noch ins nahgelegene Krankenhaus eingeliefert werden, dort konnte jedoch nur noch der Tod durch Herzstillstand festgestellt werden.

Galerie

Seit 2016 ein Paar

Phoenix und Mara sollen seit 2016 ein Paar sein. Die beiden halten ihr Liebesleben aber eher privat und geben nur wenig preis. Seit 2019 sind die beiden verlobt und nun wurde die Liebe durch ein Baby gekrönt.

Noch wurde die süße Babynachricht aber nicht von offizieller Seite bestätigt.