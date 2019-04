Joe Jonas & Sophie Turner: Heiraten sie wirklich auf einem Festival?

Dienstag, 30. April 2019 10:26 Uhr

Joe Jonas und Sophie Turner wollen eine Art Glastonbury-Festival als Teil ihrer viertägigen Hochzeitsfeier organisieren. Der 29-jährige Sänger und die ‘Game of Thrones‘-Darstellerin werden sich am 29. Juni in Frankreich das Ja-Wort geben.

Am selben Wochenende findet auch das bekannte Musikfestival statt, das in Somerset, Südwestengland, ausgetragen wird. Wie ein Insider nun gegenüber der ‘Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‘The Sun‘ verriet, wollen die beiden ihre Hochzeitsfeier im Glastonbury-Stil aufziehen, Joe soll dazu sogar schon bei seinen Musiker-Freunden angefragt haben, ob sie auf der Party auftreten werden.

Quelle: instagram.com

Wird die Hochzeit eine GoT-Reunion?

„Sie planen mehrere Partys, über vier Tage hinweg und an einem [Tag] wird es ein Outdoor-Festival geben. Sie haben schon einige ihrer Lieblingskünstler angefragt, um sicher zu gehen, dass es eine starbesetzte Angelegenheit wird. Die Einladungen zur Hochzeit sind letzte Woche verschickt worden und es wird riesig werden – mit Freunden, Familie und vielen von Sophies Co-Stars.“

Nach Ende der Dreharbeiten von ‘Game of Thrones‘ könnte die Hochzeit also als ein großes Wiedersehen aller Schauspieler sein: „Es wird eine ‘Game of Thrones‘-Reunion werden. Es wird einen Familienbrunch nach der Hochzeit geben, ebenso wie das Festival. Es wird luxuriös und die Getränke werden nur so fließen“, so der Vertraute.