Joe Jonas verwöhnt schwangere Sophie Turner

Joe Jonas verwöhnt seine schwangere Frau. Der 30 Jahre alte Star, der die „Game of Thrones“-Schauspielerin 2019 heiratete, wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Vater. Die gemeinsame Zeit in der Corona-Quarantäne fällt den beiden daher nicht allzu schwer, wie Jonas auf Instagram verriet:

„Ich denke, für uns ist es schön, uns gegenseitig in dieser Zeit zu haben, aber ich denke, das kann für viele unterschiedliche Menschen [anders] sein. Wir haben letztes Jahr geheiratet, wir wollen also natürlich einfach zusammen sein, es ist eine sehr besondere Zeit.“

„Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen“

Besonders seine schwangere Frau zu unterstützen gefallen ihm gut, wie ein Insider jetzt „Hollywood Life“ verriet: „Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen – jetzt, da sie schwanger ist, ist er umso vernarrter in sie.“ Und auch Sophie Turner komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, so der Insider weiter: „Sie ist überzeugt, dass er der allerbeste Vater sein wird, weil er schon so gut darin ist, sie zu umsorgen.“

Auf die Frage, wie das Verwöhnprogramm des Musikers denn aussehe, antwortete die Quelle: „Er bekocht sie, massiert ständig ihre Füße und ihren Rücken. Er überlässt ihr sogar die Fernbedienung, sodass sie all ihre Lieblingsshows gucken kann.“