Jörn Schlönvoigt: Es gibt Bunte-Bildchen von seiner Hochzeit!

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Jörn Schlönvoigt und seine Freundin Hanna Weig haben vergangenen Samstag im „Grand Hotel Heiligendamm“ (Ostsee) den Bund fürs Leben geschlossen (wir berichteten).

Wer sich bis dato wunderte, dass es keine Fotos von dem sonst so zeigefreudigen Paar zu sehen bekam von der heimlichen Hochzeit, der bekommt am Kiosk ab morgen die Auflösung des Rätsels. Die Münchener Illustrierte ‚Bunte‘ durfte die Hochglanzbildchen im und außerhalb des mondänen Grand Hotel in Heiligendamm von dem schönen Paar machen und postete einen Appetizer auf Insta. „Es war ein extrem emotionaler Moment. Ich war so gerührt und überwältigt“, sagte der 31-Jährige dem Magazin Bunte.

Jörn postete ein Ring-Foto auf seiner Instagram-Seite.

Er sei jetzt noch verliebter als zuvor, erzählte der sympathische Strahlemann. „Es war der zweitschönste Tag nach der Geburt unserer Tochter Delia“, fügte er hinzu. Auch seine 22-jährige Ehefrau sei von dem Tag völlig überwältigt gewesen: „Um 1.30 Uhr sind wir in unsere Suite gegangen und haben auf der Dachterrasse mit Meerblick noch auf den Tag angestoßen. Wir waren extrem erschöpft von all den Emotionen.“