Joey Heindle denkt schon an Nachwuchs mit Ramona

Freitag, 9. August 2019 21:28 Uhr

Joey Heindle denkt schon ans Kinderkriegen mit seiner Freundin. Der 26-Jährige ist seit einigen Monaten wieder glücklich vergeben. Nachdem seine Ehe mit Justine gescheitert ist, hat er trotzdem den Glauben an die große Liebe nicht aufgegeben. Diese scheint er nun in der Eiskunstläuferin Ramona Elsener gefunden zu haben.

Für sie verlässt er nicht nur seine Heimat, sondern denkt schon einige Schritte weiter. Wie der TV-Star jetzt im ‚Sat.1 Frühstücksfernsehen‘ verraten hat, wohnen er und seine Liebste bereits zusammen. „Ich wollte nicht diese Fernbeziehung, weil ich habe in Deutschland gewohnt und sie ist in der Schweiz, und ich wollte sie unbedingt haben. Und wir arbeiten so viel auch zusammen“, erklärte der einstige ‚DSDS‘-Teilnehmer.

Sie bauen ein Haus

Darum ist er einfach zu Ramona in die Schweiz gezogen und die beiden haben große Pläne: Sie wollen bald auch ein gemeinsames Haus bauen. Wo die beiden Turteltauben ihr Liebesnest errichten wollen, steht jedoch noch nicht fest.

Dafür lüftet Joey aber ein anderes süßes Geheimnis: Denn nach dem Hausbau wollen sie Nachwuchs bekommen. „Dann kann man auch an Kinder denken, weil man braucht ja auch ein bisschen Platz und man braucht auch was eigenes“, so Joey Heindle weiter.