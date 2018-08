Joey Heindle: Ehe-Aus nach nur einem Jahr

Montag, 6. August 2018 22:41 Uhr

Ex-DSDS-Contestant und Dschungel-König Joey Heindle (25) und seine Ehefrau Justine Dippl (28) sind kein Paar mehr. Ihre Ehe hielt nur ein Jahr. Die Nachricht von der Trennung kommt für die Fans der Beiden absolut überraschend.

Auf Facebook schrieb der sympathische Sänger am Abend: „Es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Wir lieben uns, wir streiten uns und am Ende finden wir wieder zusammen. Eine Anleitung fürs Leben? Leider nein! Justine und ich haben uns nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen.“

Weiter heißt es in dem Post: „So traurig diese Situation auch ist und aus Rücksicht auf unser Privatleben“, bitten beide darum „diese Entscheidung zu akzeptieren und von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen. Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und dass soll auch in Zukunft so bleiben.“

Quelle: instagram.com

Das Paar hatte im Juni 2917 geheiratet. Auf Facebook jubelte Joey damals über die ehemalige Miss Norddeutschland: „Alles kämpfen hat sich gelohnt, du machst mich zum glücklichsten Mann auf der Erde“ und bei der Trauung war er ganz euphorisch: „Ich werde dich zur glücklichsten Frau der Welt machen und dir dreitausend Babys schenken.“

Beide hatten sich im Herbst 2014 kennengelernt. Ab 23. August ist Joey in der ProSieben-Challenge Show ‚Global Gladiators‘ zu sehen. Außerdem mit dabei: die Musiker Ben, Sabrina Setlur, sowie Stuntfrau Miriam Höller, Sänger Lucas Cordalis, Schauspielerin Jana Pallaske, Tänzerin Sabia Boulahrouz und Schauspieler Manuel Cortez. (KT)