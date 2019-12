Joey Heindle & Ramona Elsener: „Erstmal Hochzeit und dann ein Kind“

Joey Heindle (25) und Ramona Elsener (27) tanzen aktuell als Paar bei „Dancing on Ice“ und haben es auch am vergangenen Freitag in die nächste Runde geschafft. Der Fokus liegt momentan auf dem Training und einer guten Performance, weswegen das Privatleben etwas auf der Strecke bleibt.

Das hält Joey Heindle jedoch nicht davon ab, bereits jetzt von einer Familie zu träumen. Denn er wünscht sich Kinder mit seiner Ramona Elsener. Gegenüber der Seite „kukksi“ verrät der Dschungelkönig von 2013: „Es ist eine wundervolle Prinzessin und sie gibt sich einfach extrem viel Mühe. Ich freue mich, wenn ich mit dieser wunderschönen Frau irgendwann eine große Familie habe.“

„Nichts überstürzen“

Joey hat konkrete Pläne: „Erstmal die Hochzeit und dann ein Kind. Wir wollen uns zwar nicht ewig lange Zeit lassen, aber auch nichts überstürzen“, so Heindle und ergänzt: „Der Kinderwunsch ist bei uns beiden da. Vielleicht in zwei oder drei Jahren ist dann Little Junior am Start.“

Solang die beiden jedoch bei „Dancing on Ice“ noch im Rennen sind, heißt es üben, üben üben. Das weiß auch der Ex-„DSDS“-Kandidat: „Wir können die Vorweihnachtszeit nicht wirklich genießen, weil wir durch ‚Dancing on Ice‘ im Mega-Stress sind. Ich versuche aber trotzdem, einige romantische Stunden mit Ramona verbringen zu können.“

Für Joey wäre es nicht die erste Ehe. Im Mai 2017 heiratete er Justine Dippl, die er 2014 kennengelernt hatte. Im August 2018 gab er die Trennung bekannt.