03.10.2020 10:27 Uhr

Johannes Haller und Jessica Paszka bestätigen ihre Liebe

Überraschung! Oder auch nicht, denn eigentlich war vielen schon lange klar, dass Johannes Haller und Jessica Paszka ein Paar sind. Nun haben sie es aber endlich offiziell bestätigt.

Schon seit Wochen gibt es Gerüchte, dass sich zwischen Johannes Haller und Jessica Paszka mehr entwickelt hat. Doch zu ihren Gefühlen wollten sie nicht stehen, bis jetzt.

Endlich ein Liebes-Outing

Bei der Show „Darf er Das?“ mit Gastgeber Chris Tall gab es jetzt endlich das große Liebes-Outing. Doch vorerst horchte Chris bei Jessica Paszka, die als Gast da war, nach.

Denn Jessica und Johannes Haller kennen sich schon länger, das haben tatsächlich viele gar nicht mehr auf dem Schirm. Denn 2017 war sie die „Bachelorette“ und er ein Kandidat.

Sie kennen sich seit 2017

Damals kam Johannes Haller sogar ziemlich weit, nämlich bis ins Finale. Doch bei der letzten Nacht der Rosen gab Paszka ihm einen Laufpass und entschied sich damals für David Friedrich.

Anscheinend die falsche Entscheidung, denn die Beziehung hielt nur wenige Monate. Dafür scheinen sich Jessica und Johannes nun, drei Jahre später, gefunden zu haben.

Sie vergibt ihre Rose

Comedian und Moderator Chris Tall zauberte in der Show eine trockene Rose hervor und erklärt: „Ich habe das Gefühl, dass du damals nicht die richtige Entscheidung getroffen hast.“

Verlegen druckst Jessica herum und gibt dann endlich zu, dass sie an Johannes vergeben ist. Nun fordert Tall sie auf, endlich ihre letzte Rose an den Richtigen zu vergeben, denn Johannes wartete selbstverständlich schon Backstage auf seine Liebste.

Viele Gerüchte

Seit Monaten wird gemunkelt, ob die beiden ein Paar sind. Immer wieder wurden sie zusammen gesichtet, wie z.B. in Düsseldorf in einem Spa oder in einem Hotel auf Ibiza. Lange hielten die beiden dicht, doch aufmerksame Fans kamen ihnen natürlich auf die Schliche. Denn beide posteten zeitgleich Stories von den selben Locations, heutzutage ein schwerwiegendes Indiz.

