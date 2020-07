Dienstag, 28. Juli 2020 20:51 Uhr

Johannes Haller und Jessica Paszka: Was geht zwischen den beiden?

Was geht da zwischen Johannes Haller und Jessica Paszka? Angeblich sollen die beiden zusammen beim Wellness in Düsseldorf gesichtet worden sein.

Das hat zumindest ein Augenzeuge gegenüber RTL berichtet. Demnach sollen die beiden Arm in Arm auf den Sonnenliegen eines Düsseldorfer Spas gelegen haben. In ihrer Insta-Story hat die 30-Jährige am Wochenende zumindest ebenfalls verkündet, den Tag mit Wellness verbracht zu haben. „Ich war den ganzen Tag da, habe mich massieren lassen. Es war so schön.“ Etwa auch von Johannes? Geäußert hat sich zu den Gerüchten jedenfalls noch keiner von beiden.

Quelle: instagram.com

Johannes war in Deutschland

Johannes, der eigentlich auf Ibiza wohnt, war zudem am Wochenende in Deutschland, wo er eigentlich seine Familie besucht hat. Ob er sich dabei auch mit der Ex-Bachelorette verabredet hat? Vielleicht lüften die beiden ja in nächster Zeit ihr Liebes-Geheimnis, sollten sie sich denn tatsächlich getroffen haben.

Sie kennen sich bereits

Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass die Influencerin mit dem 32-Jährigen flirtet. Die beiden haben sich 2017 in der Kuppel-Show „Die Bachelorette“ kennengelernt, wobei Haller den zweiten Platz belegte. Danach kam der Reality-Star mit Yeliz Koc zusammen, mit der er mehrere Monate lang eine On-Off-Beziehung führte.

Auch Jessica Paszka gilt derzeit offiziell als Single. Passen würde es jedenfalls. Zudem haben die beiden schon während der RTL-Sendung gezeigt, dass sie ein echt süßes Paar abgeben würden.