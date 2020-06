Johnny Depp: Was geht da mit der Stieftochter von Uschi Glas?

Was läuft da zwischen Johnny Depp und der Stieftochter von Uschi Glas? Angeblich soll der Hollywoodstar nämlich Sophie Hermann daten, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Wie ein Insider gegenüber RTL verraten hat, sollen sich die beiden im Londoner Luxus-Hotel „Corinthia“ kennengelernt haben, in dem der „Fluch der Karibik“-Darsteller des Öfteren nächtigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ?????? ??????? (@xxsophiehermannxx) am Mär 21, 2020 um 3:55 PDT

Sie entspricht seinem Beuteschema

Weiter wird berichtet, dass Sophie dem 57-Jährigen bei passender Gelegenheit ihre Nummer zugesteckt haben soll. Danach habe sie gemeinsam mit Johnny Zeit in der britischen Metropole verbracht.

Offiziell bestätigt wurden die Liebes-News bisher aber von keinem von beiden. Möglich wäre es jedenfalls. Immerhin folgen sich die 33-Jährige und der Hollywoodstar auf Instagram, was heutzutage ja oftmals auch als klares Indiz gewertet wird. Zudem sieht sie seiner Ex Amber Heard, mit der er bis 2017 verheiratet war nicht unähnlich. Seinem Beuteschema wird sie also wohl auch entsprechen. Der Altersunterschied würde dann aber bei stolzen 24 Jahren liegen.

Das ist Sophie Hermann

Sophie Hermann ist nämlich ein fester Bestandteil der Londoner High-Society. Sie ist Infuencerin und steht zudem für die britische Reality-Sendung „Made in Chelsea“ vor der Kamera. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich dabei alles um das Leben der Super-Reichen im noblen Stadtteil Chelsea.

Vater der 33-Jährigen ist Dieter Hermann, der zweite Ehe-Mann von Uschi Glas. Ihr Instagram-Profil deutet darauf hin, dass die heiße Granate abseits des Rampenlichts jede Menge Sport treibt und gerne reist.