Jonathan Rhys Meyers schwärmt von seiner Frau

Jonathan Rhys Meyers findet nur die liebevollsten Worte für seine Frau, auch wenn sich die beiden erst kürzlich auf einem Flug öffentlich in die Haare bekamen.

Der 40-jährige Schauspieler musste sich Anfang des Monats vor der Polizei am Flughafen von Los Angeles rechtfertigen, da er auf dem Flug dorthin enormes Fehlverhalten an den Tag gelegt hatte. Nun entschuldigte sich Rhys Meyers allerdings nicht nur, sondern gestand der Mutter seines 18 Monate alten Sohnes gleich auch noch öffentlich seine Liebe. In einem Interview mit ‚PeopleNOW‘ beantwortete er die Frage, ob seine Frau ihn bei dem Auf und Ab mit dem Alkohol eine Hilfe ist, wie folgt: „Oh, meine Frau ist eine Superheldin. Sie ist absolut unglaublich. Ja, einfach unglaublich. Ich könnte mich wirklich nicht glücklicher schätzen.“

So soll der ‚Die Tudors‘-Schauspieler, der für seine Probleme im Bezug auf Alkohol bekannt ist, auf dem Flug nach Los Angeles heimlich einen Drink bestellt haben, was wenig später zu einem Streit mit seiner Frau Mara Lane führte.

Quelle: instagram.com

Überreaktion

In einem Interview mit ‚Larry King Now‘ erklärte er den Streit folgendermaßen: „Meine Frau und ich waren bereits seit drei Uhr auf den Beinen, da wir uns zu unserem Rückflug von Peru nach Los Angeles aufmachten. Dann wurden durch einen Fehler der Fluggesellschaft unsere Tickets weggegeben. Zusätzlich hatten wir ein Baby dabei, dass zu der Zeit am Zahnen war. Es war einfach alles ein wenig frustrierend. Als wir dann endlich im Flugzeug waren und meine Frau einschlief, bestellte ich mir einen Drink. Als meine Frau dies herausfand, war sie rasend vor Wut, da ich wirklich nicht trinken sollte. […] Ich fühlte mich schuldig und ertappt, also zog ich meine E-Zigarette heraus, um mich herunterzufahren. Daraufhin wurde ich dann von der Crew ermahnt und musste im Nachhinein ein Gespräch mit der überaus verständnisvollen Polizei am Flughafen führen.“