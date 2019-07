Jordyn Woods über Tristan-Kuss: „Dumm gelaufen“

Mittwoch, 31. Juli 2019 09:06 Uhr

Jordyn Woods (21) hat vor ihrem verheerenden Kuss mit Khloe Kardashians (35) damaligen Freund Tristan Thompson alles, was sie sich wünschen konnte. Sie wohnte bei ihrer besten Freundin Kylie Jenner und ging bei den Kardashians ein und aus.

Nach dem kurzen Techtelmechtel wurde Jordyn Woods von allen gemieden. Doch anstatt klanglos in der Versenkung zu verschwinden, brachte sie eigene Kosmetik heraus und hat nun in Feature in der britischen Cosmopolitan und erscheint auf dem Cover. Sie weiß, wie man aus der Not eine Tugend macht.

„Ich wollte nicht, das jemand verletzt wird“

Im Interview mit dem Magazin plaudert sie natürlich wieder über die Tristan-Affäre und sagt: „Ich wusste nicht wie ich mich fühlen würde, ich dachte nur ‚Das ist gerade nicht passiert‘. Ich sagte ihm, ich muss jetzt gehen“, erzählt Jordyn über die damalige Situation und fährt fort: „Ich ging ins Auto, ich war unter Schock.“

Quelle: instagram.com

Jetzt, einige Monate später, erklärt sie kurz und knapp: „Würde ich wollen, dass das nochmal passiert? Niemals! Aber dumm gelaufen. Am Ende wollte ich nie, dass jemand verletzt wird.“ Das ging jedoch nicht auf, denn nach dem Kuss von Tristan und Jordyn trennte sich Khloe von dem Vater ihrer Tochter.