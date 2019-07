Jorge González trainiert mit seinem 97-jährigen Vater

Freitag, 19. Juli 2019 08:45 Uhr

Der 97-jährige Papa von ‚Let’s Dance‘-Juror Jorge González trainiert noch im hohen Alter. Der lebensfrohe gebürtige Kubaner freut sich derzeit über den Besuch seines Vaters Gudelio, der die weite Reise für seinen Sohn regelmäßig auf sich nimmt.

Nun präsentierte Jorge auf seinem Instagram-Account witzige Videos seines Elternteils, die ihn dabei zeigen, wie er sich noch in seinem stolzen Alter gemeinsam mit seinem berühmten Sohn fit hält – wenn auch mit einem Augenzwinkern. Der stets fitte ‚Germany’s Next Topmodel‘-Star ist in den Social Media-Videos dabei zu sehen, wie er sich an den Fitness-Geräten betätigt, während Gudelio leicht die Hanteln schwingt und dabei Box-artige Bewegungen macht.

Und spätestens ab diesem Zeitpunkt kann Jorge sich ein herzhaftes Lachen nicht mehr verkneifen, insbesondere da sein rüstiger Vater seine „Übungen“ in Jackett und Lackschuhen durchführt.

Der Paradiesvogel hatte erst vor kurzem mit seinem modischen Auftritt bei ‚Let’s Dance‘ Aufsehen erregt.

Wundersame Klamotten bei Let’s Dance

Der 51-Jährige erschien von Kopf bis Fuß in Weiß, dazu trug er farblich passendes Make-up und einen Rapunzel-Zopf. Und damit rief der Star prompt die Kritiker auf den Plan. Im Netz machten sich viele Zuschauer über Jorges wundersame Fashion-Kreation lustig, woraufhin der Choreograf eine selbstbewusste Ansage auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. „Weil ich glücklich und frei bin“, schrieb er neben Bilder von besagter Show-Ausgabe. Darunter postete er eine Reihe von Zitaten. „Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft“, führte er etwa eine Weisheit des amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson aus. Ob Jorge diese Schlagfertigkeit wohl von seinem rüstigen Papa hat?