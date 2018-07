Josh Duhamel: Schon wieder alles aus mit Eliza

Mittwoch, 25. Juli 2018 13:05 Uhr

Josh Duhamel ist wieder Single. Der ‚Las Vegas‘-Darsteller hat sich von seiner Freundin Eliza Gonzalez getrennt. Mit der 28-jährigen Schauspielerin war er nach der Trennung von seiner Ehefrau Fergie zusammengekommen, mit der er den vier Jahre alten Sohn Axl hat.

Nach nur zwei Monaten ist nun jedoch schon wieder alles aus zwischen Josh und Eliza. Ein Insider verrät gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass das Paar einfach zu wenig Zeit füreinander hatte und deshalb den Schlussstrich zog: „Ihre Arbeitszeiten waren hart für die Beziehung.“ Die ehemaligen Turteltauben hatten ihre Romanze im Juni öffentlich gemacht. Noch vor wenigen Wochen enthüllte ein Nahestehender, dass die Beziehung des Paars „jeden Tag stärker“ werde.

„Wenn sie zusammen sind, kann man wirklich sehen, wie sie voneinander vereinnahmt sind. Sie sind süß und zärtlich zueinander und lachen ständig. Es ist großartig, Josh so glücklich zu sehen“, sagte der Vertraute gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Quelle: instagram.com

Hals über Kopf verliebt?

Der 45-Jährige habe sich „Hals über Kopf“ in Eliza verliebt: „Sie verbringen jede Minute miteinander, wenn sie nicht arbeiten. Sie ist großartig für Josh und es sieht so aus, als wollen sie es dauerhaft miteinander versuchen. Josh war schon immer ein sehr privater Typ und Eiza hat ihm diesen Freiraum gegeben, den er brauchte, um voran zu kommen. Josh ist begeistert und seine Freunde sind so froh, ihn so zu sehen.“