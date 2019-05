Jude Law: Hat er etwa heimlich geheiratet?

Donnerstag, 2. Mai 2019 12:30 Uhr

Na so eine Überraschung, wer hätte das gedacht. Der charismatische Jude Law (46) hat sich für die Ehe noch mal einen Ruck gegeben und Freundin Phillipa Coan (32) in London geheiratet. Die Hochzeit fand am 30. April statt und wurde im ganz kleinen Kreis in der “Old Marylebone Town Hall” gefeiert.

Anscheinend hat der Schauspieler in der schönen Geschäftsfrau Phillipa, wirklich seine wahre Liebe gefunden und seine Angebetete möchte er jetzt ganz alleine für sich beanspruchen, so sagt er in einem Interview mit dem Magazin “Modern Living”: “Sie gehört mir und niemand anderem. Ich bin sehr, sehr glücklich.“ Das Geheimnis seines Glücks sei: „Unsere Beziehung ist etwas Privates und deshalb funktioniert sie auch so gut.“

Das frisch verheiratete Paar ist seit vier Jahren glücklich zusammen und sie gaben im Februar ihre Verlobung bekannt. Lange warten wollten die beiden nicht mit der Hochzeit und so gaben sie sich jetzt, zwei Monate später das Ja-Wort. Während Bräutigam Jude im dunkelblauen Samtanzug vor den Traualtar trat, strahlte seine Braut in einem cremefarbenen Minikleid mit Rüschen.

Für den Frauenschwarm ist das jetzt der zweite Anlauf. Denn er war von 1997 bis 2003 mit Designerin Sadie Frost (53) verheiratet und bringt aus der ersten Ehe, Sohnemann Rafferty (22), Tochter Iris (18) und den 16-jährigen Rudy mit. Das sind allerdings nicht die einzigen Kinder, die der Sherlock Holmes-Star in den letzten Jahren gezeugt hatte. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Samantha Burke (34) hat er eine neunjährige Tochter und mit Ex-Freundin Catherine Harding (29) brachte er Töchterchen Ada zur Welt. Phillipa kann sich also über eine große Patchwork Family freuen.

Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen

Der 46-jährige Cutie hatte in der Vergangenheit viele Beziehungen und gerade mit Ex-Freundin und Schauspielerin Sienna Miller (37) sorgte er immer wieder für Schlagzeilen.

Denn im Gegensatz zu der Beziehung mit seiner jetzigen Angetrauten Coan, geriet der Schauspieler immer wieder, durch Affären in die Klatschpresse. Nur sechs Monate nach der Verlobung 2004, mit On-Off Liebe Miller, soll der Frauenheld eine Affäre mit der Babysitterin seiner Kinder, angefangen haben. Danach folgten viele verletzte Gefühle, aber beide gaben sich 2009, noch mal eine Chance. Die Beziehung hielt jedoch nur zwei Jahre, bevor das endgültige Liebes-Aus kam.

Der schöne Jude scheint etwas dazu gelernt zu haben und möchte jetzt seine Privatsphäre mit Ehefrau Phillipa wahren. Der frischgebackene Ehemann hat sein Glück gefunden und ist sehr glücklich darüber. Wer weiß was als Nächstes kommt – vielleicht ein kleiner Nachwuchs?