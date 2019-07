Jürgen Drews hat nun Angst vor dem Tod

Samstag, 6. Juli 2019 17:02 Uhr

Nach dem Tod seines Freund und Kollegen Costa Cordalis ( † 75) betrüben düstere Gedanken Jürgen Drews (74). Er fragt sich, wie viel Zeit ihm im Leben noch vergönnt sein wird …

Jürgen Drews kennt man eigentlich als immer gut gelaunten Entertainer, der das Leben in vollen Zügen zu genießen scheint. Bei seinem Auftritt am Freitag im Mega-Park von Mallorca schimmert allerdings eine ganz andere Seite von ihm durch. Dem Schlager-Star geht der Tod von Costa Cordalis extrem an die Nieren.

In Gedanken ist der 74-Jährige natürlich bei der Familie des Verstorbenen, aber das Ableben seines langen Wegbegleiters wirft auch tiefe Fragen in Drews selbst auf.

Quelle: instagram.com

Angst vor dem Tod

Seit dem Tod seines alten Freundes fragt sich Jürgen Drews, wie viel Zeit er noch unter seinen Liebsten hat. Tatsächlich war Cordalis nur wenige Monate älter als Drews und zudem extrem sportlich. Zwar fühlt sich der König von Mallorca auch im hohen Alter noch fit wie ein Turnschuh, aber seine Frau Ramona (45) zeigt sich bereits besorgt um die Gesundheit ihres Gatten und Vater ihrer gemeinsamen Tochter Joelina (23).

Jede Saison fragt sie ihn, ob er dieses Jahr wirklich wieder das volle Programm durchziehen will. Der Vollblut-Musiker antwortet dann immer: „Ja, wenn es mich ereilen sollte, falle ich in gerader Haltung, angeschwitzt von der Bühne.“