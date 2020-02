Julian Büscher: Wer ist der Neue von Sarah Lombardi?

Sarah Lombardi scheint kein Geheimnis mehr daraus machen zu wollen, dass sie frisch verliebt ist. Aus diesem Grund feuerte die Sängerin ihren Neuen zuletzt auch bei einem seiner Fußballspiele an. Doch wer ist dieser Julian Büscher eigentlich?

Nachdem die 27-jährige Sängerin und der Kicker auf neuen Bildern knutschend zu sehen waren, fragen sich die Anhänger der Schönen berechtigterweise, wen sie sich da geangelt hat.

Spielte schon für Beckhams Ex-Club

Im Leben des 26-Jährigen dreht sich gefühlt wohl alles um Fußball. In seiner Jugend kickte die Sportskanone bereits für namhafte Vereine wie den „VfL Bochum“ sowie für die „Sportfreunde Lotte“. Im Jahr 2013 zog es den jungen Mann allerdings auf die andere Seite des Atlantiks, wo er in den USA und in Kanada spielte. Allerdings hielt es ihn nie wirklich lange bei einem Club, weswegen er in jeder Spielzeit das Trikot einer anderen Mannschaft trug.

Im Jahr 2018 lief Julian dabei sogar für „LA Galaxy“ auf, dem wohl bekanntesten Verein seiner bisherigen Laufbahn, für den bis 2012 sogar David Beckham auf Tore-Jagd ging.

Allerdings reichte es dabei nur für die zweite Mannschaft des Clubs.

Vom Fußball allein kann er nicht leben?

Seit Januar spielt der Lover der ehemaligen Supertalent-Jurorin nun für den deutschen Viert-Ligisten „TUS Haltern“. So wirklich leben kann er davon allerdings nicht, weswegen er nebenbei in einer Werbeagentur für Kommunikation und Sport arbeitet.

Vielleicht verdient sich der Hottie ja auch noch ein paar Cent als Influencer dazu, immerhin hat er auf Instagram ja auch knapp 15.000 Abonnenten – und natürlich einen blauen Haken.