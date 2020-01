Justin Bieber bekommt jetzt mehr Respekt von Hailey

Hailey Bieber empfindet „neuen Respekt“ für Justin Bieber für seine Arbeit an seiner neuen Musik. Die 23-Jährige, die als Model arbeitet, genoss es, ihrem Ehemann beim Musik machen zuzusehen, vor allem, weil sie selbst keine Musikerin ist.

In einer Episode von Justin Biebers neuer Serie ‚Seasons‘ auf YouTube erzählte sie: „Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich bin hier, um ihn anzuspornen und zu unterstützen. Als er an seinem letzten Album ‚Purpose‘ gearbeitet hat, war ich relativ viel dabei, aber definitiv nicht so nah dran.“ Sie fügte hinzu: „Ich liebe es, ihm bei etwas zuzuschauen, worin er gut ist. Es lastet so viel Druck […] auf Künstlern und vor allem auf Musikern, und ich glaube, das sehen viele Menschen gar nicht, weil sie nicht den kompletten Prozess miterleben.“

Hailey Bieber erlebt diesen Prozess an der Seite ihres Mannes hautnah mit, und ist beeindruckt, wie viel dahintersteckt: „Ich bin keine Musikerin und habe nicht diesen Bezug zur Musik, und wenn ich dabei zusehe, empfinde ich neuen Respekt für Justin und auch für andere Künstler, die Blut, Schweiß und Tränen in ihr Werk stecken.“

Schwierige Phase

Ehemann Justin Bieber macht momentan eine schwierige Phase durch – vor kurzem informierte er die Öffentlichkeit über seine Borreliose-Diagnose, und momentan darf er sich auch noch Missbrauchsvorwürfe von Ex-Freundin Selena Gomez vorwerfen lassen.

Fans, die nach neuer Musik schrien, informierte er auf Social Media: „So, ich habe eine Menge Nachrichten gelesen, in denen ihr nach einem neuen Album verlangt… Ich habe mein ganzes Teenager-Leben und den Anfang meiner 20er auf Tour verbraucht. Ich weiß, […] dass ich auf der letzten Tour unglücklich war, und das verdiene ich nicht, und das verdient ihr auch nicht.“ Er machte seinen Fans klar: „Musik ist sehr wichtig für mich, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit.“