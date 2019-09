Justin Bieber: Laut DNA-Test ist er mit diesen Stars verwandt

Justin Bieber ist mit Ryan Gosling und Avril Lavigne verwandt. Der 25-jährige Sänger hat auf der Webseite ‚ancestry.com‘ seinen Familienstammbaum erforscht. Dabei kam heraus, dass Bieber nicht nur mit dem ‚La La Land‚-Schauspieler, sondern auch mit der ‚Girlfriend‘-Interpretin verwandt ist.

Neben einem Beweisbild auf Instagram schrieb der ‚Love Yourself‘-Star: „Ich habe soeben außerdem herausgefunden, dass ich nicht nur mit Ryan Gosling, sondern auch mit Avril Lavigne verwandt bin, das ist der beste Tag meines Lebens. Es scheint total echt zu sein, denn es ist auf ancestry.com.”

Er freut sich total

Justin, Ryan und Avril teilen sich demnach gemeinsame Vorfahren, die über 10 Generationen zurückliegen. Ryan und Avril scheinen untereinander sogar noch enger verwandt als mit dem Ehemann von Hailey Bieber.

Ob der Hollywoodstar und die Musikerin deshalb bald zu Justins zweiter Eheschließung mit Hailey eingeladen werden? Offenbar hat das Paar bereits ‚Save The Date‘-Karten verschickt, wie Insider ‚TMZ‘ verrieten. Berichten zufolge soll die Hochzeitsfeier am 30. September in South Carolina zelebriert werden.

Die Nachricht der möglichen Trauung in South Carolina machte die Runde, nachdem das 22-jährige Model und der ‚Sorry‘-Sänger vor kurzem in Palmetto Bluff, South Carolina, gesichtet wurden. Justin und Hailey schlossen bereits im September 2018 den Bund fürs Leben, allerdings nur im engsten Familienkreis. Deshalb planen die beiden Stars schon seit einiger Zeit eine größere Feier.