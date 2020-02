Justin Bieber: Neues zum Boxfight mit Tom Cruise

Justin Bieber nahm erstmals Stellung zu seiner Kampfaufforderung an Tom Cruise, den er 2019 auf Twitter herausforderte. In der „Late Late Show“ mit James Corden sang er nicht nur Bieber’s Songs wie „Yummy“ oder „One Less Lonely Girl“, sondern legte sich auch gleich mit dem berühmten britischen Talkshow-Moderator an.

Das Interview bei Carpool Karaoke nutzte James Corden, um seinen Gast Justin Bieber über eine scheinbar lächerliche Herausforderung zu befragen. „Du hast Tom Cruise zu einem Kampf aufgefordert. Warum?“, fragte Corden lachend. Er spielt auf einen Tweet vom Juni 2019 an. Der Sänger schrieb darin: „Ich fordere Tom Cruise dazu auf gegen mich im Oktagon zu kämpfen. Tom, wenn du nicht annimmst, hast du Schiss und das wird dich ewig verfolgen. Wer will den Kampf organisieren?“

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019