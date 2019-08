Justin Bieber schmeißt Hochzeitsparty – mit einem Jahr Verspätung!

Justin und Hailey Bieber planen ihre Hochzeitsfeier für nächsten Monat. Der 25-jährige Sänger und das 22-jährige Model gaben sich zwar bereits im September vergangenen Jahres in einer intimen Zeremonie in New York das Ja-Wort, doch die beiden planen schon lange auch ein großes Fest mit Familie und Freunden zu feiern – nun soll es bald soweit sein. ‚TMZ‘ berichtet nun, dass die Feier im nächsten Monat, also im September stattfinden soll.

Justin geht es wieder besser

Laut der Website könnte es daher sowohl ihre einjährige Jubiläumsfeier als auch eine Hochzeitsfeier werden. Das Paar soll das Datum sogar dreimal geändert haben, damit sie auch alle ihre Gäste unterbekommen. Justin und Hailey haben ihre Hochzeitsfeier bereits zuvor mehrmals verschoben, weil sie sich vermutlich auf Justins geistige Gesundheit konzentrierten, nachdem er im Februar beschlossen hatte, sich wegen seiner Depressionen in Behandlung zu begeben.

Ein Insider erklärte zuvor: „Hailey unterstützt ihn weiterhin. Sie werden immer noch heiraten, wenn sie sich bereit fühlen. Das Wichtigste für sie ist, dass Justin geistig gesund ist.“ Scheint also, dass es dem Sänger nun wieder gut gehe und die Hochzeitsfeier unmittelbar bevorsteht.