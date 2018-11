Justin Bieber: Streit um die Kinderplanung?

Freitag, 2. November 2018 09:26 Uhr

Justin Bieber soll sich mit Hailey Baldwin um die Kinderplanung streiten. Der 24-Jährige und seine Liebste ließen in diesem Jahr schon die ein oder andere Liebes-Bombe platzen: Nach ihrer Blitzverlobung soll innerhalb von kürzester Zeit auch die geheime Trauung der Turteltauben gefolgt sein.

Nun soll es jedoch wegen der Zukunftspläne Ärger im Paradies geben. Ein angeblicher Insider hat gegenüber der wenig vertrauenswürdigen ‚HollywoodLife‘ verraten, dass die beiden in Sachen Kinderplanung unterschiedliche Vorstellungen haben. „Justin würde es lieben, mit Hailey viele Kinder zu bekommen und möchte eigentlich auch, das es möglichst bald passiert.“ Immerhin hat er Berichten zufolge seine Karriere vorerst auf Eis gelegt, um sich nun voll und ganz auf sein Privatleben zu konzentrieren. Dazu gehöre angeblich auch die Gründung einer eigenen Familie.

Quelle: instagram.com

Baldwin will jetzt nicht Mutter werden

Seiner Angetrauten sollen die Fortpflanzungspläne des Teenieschwarms allerdings etwas zu schnell gehen. „Sie möchte noch mehr arbeiten und in ihrer Karriere mehr erreichen, bevor sie Mutter wird, weil sie in der Lage sein will, sich dann voll und ganz ihrer Familie zu widmen“, ist sich die Quelle sicher.

Zwar wünsche sich die 21-Jährige definitiv Kinder, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.