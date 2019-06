Justin Bieber über Hailey: „Du bist außerhalb meiner Liga“

Sonntag, 30. Juni 2019 11:52 Uhr

Über Justin (25) und Hailey Bieber (21) gab es in den letzten Wochen weniger Gutes zu berichten. Die Hochzeitsfeier wurde mehrmals verschoben und auch gesundheitlich ging es dem Sänger nicht besonders gut.

Quelle: instagram.com

Auch gab es immer wieder die üblichen Trennungsgerüchte, doch zwischen Justin und Hailey Bieber läuft es anscheinend nach wie vor prächtig. Der Sänger postete ein romantisches Kuschelpic mit seiner Ehefrau und machte ihr gleichzeitig eine tolle Liebeserklärung.

Auf dem neuesten Bild genießen die zwei Verliebten einen romantischen Spaziergang beim Sonnenuntergang, liebevoll schmiegt sich Hailey an ihren Mann. Zu dem Bild schrieb Justin: „Das sind die Momente für die ich lebe. Zeit mit dir allein erfrischt meine Seele. Du bist so außerhalb meiner Liga, aber das ist in Ordnung für mich. Ich bin deins und du bist meins.“ Hach, muss Liebe schön sein…