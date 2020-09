14.09.2020 10:45 Uhr

Justin Bieber und Hailey feiern 2. Hochzeitstag

Justin und Hailey Bieber feiern ihren Jahrestag mit einem romantischen Picknick. Kaum zu glauben, dass die beiden schon zwei Jahre verheiratet sind.

Bereits zwei Jahre ist es her, dass der Sänger und Hailey Bieber sich das Ja-Wort gaben. Damals gaben sie ziemlich überraschend ihre Verlobung bekannt und heirateten kurz darauf.

Picknick zum Jahrestag

Statt eine große Party zu Ehren ihres Hochzeitstages zu schmeißen, entschlossen sich Justin und Hailey dazu, einfach ein paar Snacks einzukaufen und in einem Park die Sonne zu genießen.

Das 23-jährige Model veröffentlichte Schnappschüsse des Ausflugs auf Instagram, die sie mit den Worten „Picknick-Lady“ untertitelte. Justin Bieber dagegen postete ein Video seiner Frau beim Singen, unter das er die Worte „Heute sind es zwei Jahre @haileybieber… xoxo“ schrieb.

Hochzeit 2018

Der „Sorry“-Interpret und seine Liebste wagten sich im September 2018 vor den Traualtar eines New Yorker Standesamtes, bevor sie am 30. September 2019 eine riesige Party für ihre Freunde und Familien in South Carolina organisierten.

Erst vor kurzem sprach Justin darüber, dass er sich in Zukunft weniger auf sich selbst konzentrieren wolle, um ein guter Ehemann und zukünftiger Vater zu sein.

Er will ein guter Vater sein

Er schrieb neben ein Foto von sich selbst: „Ich will wirklich gesunde Beziehungen. Ich möchte mich von Wahrheit und Liebe motivieren lassen. Ich will meine blinden Flecken erkennen und aus ihnen lernen. Ich möchte die Pläne leben, die Gott für mich hat und nicht versuchen, es selbst hinzukriegen. Ich will meine egoistischen Wünsche aufgeben, damit ich ein guter Ehemann und zukünftiger Vater bin! Ich bin dankbar dafür, dass ich mit Jesus gehen kann, der mir den Weg zeigt.“

Im Urlaub

Derzeit verbringen die beiden gemeinsame Zeit in Idaho am Lake in Coeur d’Alene. Es scheint ein sehr actionreicher Roadtrip zu sein: Von Quad fahren bis hin zu einer Fahrt mit der Seilrutsche über die atemberaubende Landschaft von Idaho ist alles dabei.

Der Lake in Coeur d’Alene (Idaho) zeichnet sich vor allem durch seine rund 175 km weite Uferlänge aus. Besonders beliebt ist der See bei Paddlern und Anglern, die dort das ganze Jahr über ausgiebig fischen und Boot fahren können.

