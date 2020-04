Justin Bieber und Hailey: So verbringen sie Ostern in der Quarantäne

Justin Bieber und seine Frau Hailey verbringen die Oster-Feiertage zusammen in der Quarantäne, in Kanada. Auf Instagram hat der 26-jährige einige Fotos gepostet und zeigt damit, was er und das Model währenddessen so treiben.

In seinen Storys hat der Sänger zunächst einen üppig gedeckten Tisch gezeigt. Zu Essen gab es demnach Fleisch mit Kartoffelpüree sowie einen Auflauf.

Quelle: instagram.com

Zweisamkeit in Justins Heimat

Im Anschluss hat es das Paar offensichtlich raus in die Natur getrieben, denn auf den weiteren Beiträgen war ein verlassener See zu sehen, an dessen Ufer sich die Turteltauben wohl entspannt haben. Das Wetter war dabei aber offensichtlich nicht ganz so gut wie hierzulande.

Zudem haben der Musiker und die 23-Jährige die Gelegenheit genutzt, um süße Selfies von sich aufzunehmen. Diese hat Justin ebenfalls auf seinem Account veröffentlicht. „Mein bester Freund“, heißt es zum Beispiel zu einer Collage, auf der die Follower das Ergebnis der Foto-Session begutachten können.