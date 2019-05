Justin Bieber: Wird er jetzt auch Youtuber?

Freitag, 3. Mai 2019 11:12 Uhr

Justin Bieber arbeitet offenbar an einem geheimen Filmprojekt für YouTube. Der 25-jährige Sänger soll ein bisher noch namenloses Projekt für die Video-Plattform, die ihm damals selbst zum Durchbruch verhalf, entwerfen. Das Geheimnis soll erst im nächsten Jahr gelüftet werden, auch Details dürfen nicht bekannt gemacht werden, wie Deadline berichtet.

Zuletzt hatte der ‚Baby‘-Interpret 2013 einen 3D-Film über seine Konzerttour namens ‚Justin Bieber: Never Say Never‘ veröffentlicht. Darin zu sehen waren die Vorbereitungen des Musikers auf seinen ausverkauften Auftritt im Madison Square Garden in New York City. In den letzten Monaten machte Bieber eine ziemliche Kehrtwende durch: Nachdem er noch vor nicht allzu langer Zeit als regelrechter Rowdy bekannt war, hat er sich nach eigener Aussage nun Gott zugewandt. Außerdem heiratete er vor kurzem das Model Hailey Baldwin (jetzt Bieber).

Quelle: instagram.com

„Das Drama hört nicht auf“

Von ihr soll Justin allerdings schon wieder genug haben, wie einige Klatschzeitungen wissen wollen. Offenbar plane er bereits die Scheidung. „Das Drama hört nicht auf. Sie streiten sich ständig über die kleinsten Dinge. Und Justins Stimmungsschwankungen und öffentliche Zusammenbrüche machen es nicht leichter“, verriet ein Insider der amerikanischen ‚OK!‘.

Zuletzt soll es Ärger gegeben haben, weil Hailey einen Abend mit ihren Freundinnen verbrachte. Der Musiker leidet unter Depressionen, ist aktuell in Therapie, was die frisch geschlossene Ehe zusätzlich strapazieren soll.