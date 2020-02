Justin und Hailey Bieber haben jeden Tag Sex?

Von Alltagstrott und Liebesflaute kann bei Justin Bieber (25) und seiner Frau Hailey Bieber (23) offenbar so gar nicht die Rede sein. Nachdem die beiden im Oktober 2018 heirateten, läuft es bei dem Sänger und dem Model anscheinend noch immer blendend.

Bei einem Promo-Termin zu seinem Album „Changes“ (kommt am 14. Febuar raus) in London sprach Justin Bieber mit seinen Fans auch über sein Album, seine neuen Songs und natürlich über sein Lieblingsthema: Seine Ehe mit seiner Traumfrau Hailey.

„Es ist sehr verrückt“

Er ließ es sich aber auch nicht nehmen, sehr intime Details seiner Ehe auszuplaudern und verriet: „Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin… Leute, ihr könnt euch denken, was wir den ganzen Tag machen. Es ist sehr verrückt. Das ist alles was wir machen.“

Selbstverständlich meint Justin täglichen Sex mit seiner Hailey und betonte nochmals: „Wir lieben es Filme zu schauen, wir machen Netflix und Chill, aber definitiv mehr vom Chillen!“ So, so! Nur einen Tag später wurde die schöne Hailey beim Dessous-Shoppen in Hollywood abgelichtet – ob sie sich heiße Wäsche für ihre täglichen Schäferstündchen geholt hat?