Justin und Hailey Bieber: Hochzeits-Comic-Party Ende September

Justin und Hailey Bieber werden Berichten zufolge am 30. September ihre Hochzeitsfeier in South Carolina zelebrieren. Laut dem Online-Portal ‚TMZ.com‘ sandte das Paar seinen Gästen Einladungen im Comic-Stil mit Datum und Ort.

Auf der ‚Save The Date‘-Karte soll angeblich stehen: „Wir fühlen uns geehrt, euch an diesem besonderen Tag dabei zu haben.” Die Nachricht der möglichen Trauung in South Carolina machte die Runde, nachdem das 22-jährige Model und der ‚Sorry‘-Sänger nun in Palmetto Bluff, South Carolina, gesichtet wurden. Bereits Anfang dieser Woche wurde spekuliert, dass die beiden womöglich im nächsten Monat heiraten – nun könnte tatsächlich etwas an den Gerüchten dran sein.

Quelle: instagram.com

Heirat war schon 2018

Justin und Hailey schlossen im September 2018 den Bund fürs Leben, allerdings nur im engsten Familienkreis. Deshalb planen die beiden Stars schon seit einiger Zeit eine größere Feier, bei der sie mit all ihren Freunden und Bekannten feiern können. Bleibt abzuwarten, ob Ort und Datum der Hochzeit tatsächlich stimmen und in South Carolina bald eine sehr hochkarätige Zeremonie mit einigen Stargästen stattfinden wird.