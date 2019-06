Justin und Hailey Bieber: Ist das jetzt der finale Hochzeitstermin?

Donnerstag, 6. Juni 2019 20:31 Uhr

Berichten zufolge planen Justin und Hailey Bieber eine Hochzeitszeremonie für den kommenden September. Das Paar heiratete in einer heimlichen Zeremonie letzten September, jedoch wollen sie schon seit längerem eine richtige Hochzeit für ihre Familie und Freunde planen.

Nachdem die beiden das Datum für das große Event jetzt schon mehrmals verschoben haben, verriet ein Insider jetzt, dass sie die Hochzeitsfeier für diesen September planen – an ihrem ersten offiziellen Hochzeitstag.

Quelle: instagram.com

Sie hält trotz allem zu ihm

Der Insider berichtete der Zeitschrift ‚Us Weekly‘: „Sie haben darüber gesprochen, dass ihre Hochzeit möglicherweise an ihrem einjährigen Hochzeitstag im September stattfinden könnte.“ Erst kürzlich sagte Haileys ältere Schwester Alaia Baldwin noch, das Paar sei hin und hergerissen, was die Hochzeitspläne betreffe – die beiden könnten sich einfach nicht entscheiden. Es scheint also, es ist noch nichts in trockenen Tüchern und auch die Gesundheit des Sängers soll weiterhin an erster Stelle stehen.

Das Paar gehe die Planung seines großen Tages also nach wie vor langsam an. Dazu erzählte ein Insider dem ‚People‘-Magazin‘ kürzlich: „Hailey unterstützt Justin wo sie nur kann. Sie werden eine Hochzeit haben, sobald sie sich dazu bereit fühlen. Das Wichtigste ist aber momentan Justins Gesundheit.“ Ob der große Tag bald kommen wird? Es bleibt spannend!