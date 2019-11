Kaia Gerber: So ernst ist es mit Pete Davidson schon?

Kaia Gerber besorgte für Pete Davidsons 26. Geburtstag einen personalisierten Konfetti-Kuchen. Das 18-jährige Model, dessen Eltern Rande Gerber und Cindy Crawford sind, zog Berichten zufolge alle Register, um den besonderen Tag des Comedy-Stars zu feiern.

Kaia Gerber soll den Kuchen in der Magnolia Bakery im New Yorker West Village gekauft haben, der mit pinkfarbenem Zuckerguss und dem Satz „Happy Birthday, Pete!“ versehen war. Gerber und Davidson, der zuvor mit Popstar Ariana Grande verlobt war, wurden zum ersten Mal im Oktober miteinander romantisch in Verbindung gebracht.

Sie wollen Beziehung nicht öffentlich machen

Erst kürzlich bestätigte ein Insider, der dem Paar angeblich nahe steht, die noch junge Beziehung der beiden, indem er ‚Us Weekly‘ verriet: „Pete und Kaia daten und sie haben versucht, ihre Beziehung auf eine Art aus dem Rampenlicht herauszuhalten.“

In diesem Monat wurden die beiden im berühmten Nobu-Restaurant in Malibu, Kalifornien gesichtet, aber Beobachter beschrieben das Treffen als „locker“ und platonisch, schlicht ein Abendessen unter Freunden. Ob Kaia ihren besonderen Geburtstagskuchen also auch nur für ihren „Freund“ Pete Davidson gekauft hat?