Kaley Cuoco: So süß gratuliert ihr der Göttergatte zum Geburtstag

Kaley Cuocos Mann Karl Cook bezeichnet sie in einem Geburtstagsgruß als die „großartigste Frau“. Die ‚The Big Bang Theory‚-Schauspielerin zelebrierte am Samstag (30. November) ihren 34. Geburtstag und ihr Ehemann postete auf Instagram eine glühende Liebeserklärung.

Zu einem Video schrieb er: „Happy Birthday, @kaleycuoco, Liebe meines Lebens!! Du bist die großartigste, wunderbarste Frau auf dem Planeten, natürlich minus @lifewithshmooshy [das Miniaturpony des Paars]. Ich bin so aufgeregt, jeden Tag zusammen zu erleben.“

Der bisher coolste Geburtstag

Cuoco feierte ihren Ehrentag in Bangkok, Thailand, wo sie momentan die Serie ‚The Flight Attendant‘ dreht, die auf dem 2020 startenden Streaming-Portal von Warner Media, HBO Max, zu sehen sein wird. Die Schauspielerin teilte zuvor bereits ein Video der Film-Crew, die ihr ein Ständchen singt und sie mit gleich zwei Torten überrascht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kaley Cuoco (@kaleycuoco) am Nov 30, 2019 um 2:23 PST

Zu ihrem Video schrieb Kaley auf Instagram: „Das könnte der coolste Geburtstag bis dato gewesen sein. Ich wurde 34, während ich unsere finale ‚TFA‘-Szene in Bangkok mit Blick über Thailand drehte, umgeben von unglaublichen Unterstützern und Liebe.“

Und weiter: „Danke euch allen, dafür, dass ich mich so besonders fühlen kann, so weit von Zuhause entfernt! Zudem fängt mein Geburtstag in den Staaten gerade erst an, also reite ich solange auf dieser Welle, wie es Menschen möglich ist.“