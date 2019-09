Kanye West & Kim Kardashian: Ziehen sie jetzt in diese Einöde?

Erst vor wenigen Tagen verriet Kim Kardashian (38) in einem Interview, dass sie sich vorstellen könne, in einigen Jahren aus Kalifornien wegzuziehen und den Trouble in ihrer Heimatstadt, der Luxusenklave Calabasas hinter sich zu lassen.

Nun scheint das schon die ersten Züge anzunehmen, denn wie das ‚People‘-Magazin berichtete, kaufte sich ihr Göttergatte Kanye West eine große Ranch im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming. Der ist für seine ländlichen Gegenden bekannt und ist der bevölkerungsärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten und, nach Alaska, der Bundesstaat mit der zweitgeringsten Bevölkerungsdichte.

Ort hat 9000 Einwohner

Eine Quelle erzählt: „Kanye war für einige Wochen in Cody, Wyoming. Er hat eine Ranch gekauft und tourt dort durch verschiedene Grundschulen.“ Es wird berichtet, dass es sich bei dem Gelände um eine alte Ranch handelt, die unter dem Namen “Monster Lake Ranch“ bekannt ist. Die Ranch kostete rund 12 Millionen Euro, wie „TMZ“ schreibt.

Umgeben der Rocky Mountains ist das weitläufige Gelände sehr idyllisch gelegen. Cody ist ein kleiner Ort mit rund 9000 Einwohnern und bekannt für Rodeoreiten und Möbel im Westernstil. Ob Kim wirklich bereit ist ihr schickes Calabasas für das rustikale Cody zu verlassen und ab sofort in der kleinen City der Westernstadt shoppt?

Was wohl die Einwohner vom gemütlichen Cody sagen, wenn Kim Kardashian schon ganz bald in schwindelerregenden High Heels und hautengen Kleidern durch den Schnee stapft – herrliche Vorstellung…