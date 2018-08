Kanye West: Neongrüner Geländewagen für Kim

Montag, 27. August 2018 12:09 Uhr

Hauptsache auffallen! Kanye West überraschte Kim Kardashian West mit einem neongrünen Mercedes. Der kontroverse Rapper schenkte seiner Liebsten einen grell lackierten Geländewagen, den diese selbstverständlich sofort ihren Instagram-Followern via Insta-Story präsentierte.

In dem sozialen Netzwerk schrieb Kim über ihr neues Auto: „Schaut mal, wer mich mit diesem Baby überrascht hat. Ich habe den Truck meiner Träume bekommen, ‚weil ich in Miami so aufgeregt war.'“ Offenbar hatte die Reality-Queen, die gemeinsam mit dem Musiker die Kinder North (5), Saint (2) und Chicago (7 Monate) großzieht, ein ähnliches Modell bereits in Miami geliehen und war so begeistert, dass sie das Auto auch privat besitzen wollte. Kim schrieb weiter: „Oh mein Gott, ich kam gerade vom Training und wurde mit diesem Baby überrascht. Ich habe es in Miami so sehr geliebt und habe die ganze Zeit davon geredet.“

Neun Kilo weniger

Ob das Gefährt auch eine Belohnung für Kims rigoroses Training ist? Dass sich ihr Fitness-Regime auszahlt, bewies die 37-Jährige vor kurzem, als sie ihre erschlankte Figur präsentierte und damit sogar Überraschung bei ihren Schwestern auslöste. Ganze neun Kilo soll Kim bereits abgenommen haben. „Ich trainiere jeden Tag knapp eineinhalb Stunden mit schweren Gewichten. Ich mache dafür nicht viel Ausdauersport“, erklärte sie gegenüber ‚E! News‘, „Ich trainiere seit einem Jahr sehr heftig mit einer Bodybuilderin zusammen. Im September haben wir unser einjähriges Jubiläum.“