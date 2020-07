Kanye West verkündet offiziell seine Präsidentschaftskandidatur

Er hat sein Versprechen aus dem Jahr 2015 nicht vergessen. Kanye West startete jetzt auf Twitter seine Kampagne für die Präsidentschaftswahl 2020.

Es ist kaum zu glauben! Kanye West (43) gab pünktlich zum Unabhängigkeitstag in den USA offiziell bekannt, dass er sich für das Amt des Präsidenten bewerbe. Der Rapper gehört damit 2020 neben Donald Trump (74) und Joe Bidden (77) zu den Anwärtern für das Staatsoberhaupt der USA.

Der Ehemann von Kim Kardashian (39) ließ die Bombe über Twitter platzen. Et tweetete: „Es ist jetzt an uns die Verheißungen von Amerika zu erfüllen, indem wir in Gott vertrauen, unsere Visionen miteinander verknüpfen und eine gemeinsame Zukunft bauen. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten.“

Kanye hat sogar schon einen Hashtag für seine Kampagne: 2020Vision. Man muss zugegeben, das ist ein ziemlich guter Slogan.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ??! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020