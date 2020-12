13.12.2020 10:54 Uhr

Karel Gott: Rätsel um unehelichen Sohn

Der tschechische Superstar Karel Gott soll einen unehelichen Sohn haben.

Im Herbst letzten Jahres war der 80-jährige Musiker verstorben. Jetzt hat seine Tochter Dominika ihr Buch ‘Meine letzten Jahre mit Karel‘ veröffentlicht, in dem sie schreibt, dass der Sänger eine Affäre mit Alice Kovacsova gehabt haben soll, obwohl die eigentlich seit mehr als 20 Jahren mit einem anderen Musiker verheiratet ist.

Er könnte 11 Jahre alt sein

So habe sich Karel Gott einmal mit ihr sogar bei einem Konzert 2011 gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt: „Nach dem Konzert zeigte mein Arbeitskollege auf Alice, die ihren damals zweijährigen Sohn in den Armen hielt, und sagte: Das ist Karels Geliebte und der Junge sei wohl von ihm … In den nachfolgenden Jahren habe ich durch Karels Erzählungen verstanden, dass es die Wahrheit ist.“

Sein Name ist Hugo

Zur ‘Bild am Sonntag‘ sagt seine Tochter jetzt: „Ich bin mir ganz sicher, dass Hugo mein Halbbruder ist. Wir kennen uns nicht sehr gut, wir haben uns nur sporadisch gesehen. Aber ein Indiz ist auch, dass seine Mutter nach dem Tod von Karel bei der Testamentseröffnung anwesend war und von ihm finanziell bedacht wurde.“ Und auch Alice dementiert nicht: „Ich kenne die Aussagen aus dem Buch und respektiere, was dort geschrieben steht. Ansonsten werde ich mich nicht dazu äußern.“ (Bang)