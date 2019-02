Karl Lagerfeld: So trauern die Stars

Dienstag, 19. Februar 2019 16:13 Uhr

Heute Mittag verbreitete sich die Nachricht vom Tod Karl Lagerfelds mit 85 Jahren und binnen weniger Minuten bekundeten Freunde, Kollegen und Weggefährten ihr Beileid auf Instagram, Facebook und Co.

Der Modezar und seit über vier Jahrzehnten Kreativchef des französischen Modehauses „Chanel“ starb am Dienstagmorgen in Paris, nachdem er am Montag in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Kylie Minouge postete ein schönes Bild von sich und dem Designer aus fröhlichen Zeiten und schrieb: „Ich habe es geliebt mit dir zu arbeiten.“

Diane Kruger schrieb auf Instagram: „Ich kann dir nicht sagen, wie viel du mit bedeutest und wie sehr ich dich vermissen werde. Ich werde niemals deine Güte mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Vorstellungskraft. Ich kam nach Frankreich, um dich diese Woche zu sehen und dich meiner Tochter vorzustellen. Ich bin untröstlich, ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich verehre dich.“

Kris Jenner postete ein schwarz-weiß Bild von Karl Lagerfeld und schrieb: „Du hast so viel Schönheit, Stil und Anmut in diese Welt gebracht. Karl, du wirst für immer eine wahre Legende sein, eine Ikone, eine Inspiration. Es war so aufregend und ein Vergnügen, dich kennengelernt zu haben, mit dir zusammenzuarbeiten und die erstaunlichen Zeiten zu erleben, in denen du meine Mädchen für deine schönen Kampagnen fotografiert hast.“

Sylvie Meis meldete sich auch zu Wort und teilte ein schönes Bild von sich und Karl: „Zutiefst betrübt von Karl Lagerfelds Tod … für immer dankbar für deine ewige Inspiration und Größe … Ruhe in Frieden, lieber Karl.“

Für Claudia Schiffer war Karl Lagerfeld eine ganz besondere Person, deswegen schrieb sie: „Karl war mein magischer Staub, er hat mich von einer schüchternen Deutschen in ein Supermodel verwandelt. Er brachte mir etwas über Mode, Stil und Überleben in der Modebranche bei. Was Warhol für Kunst war, war er für Mode. Er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die Schwarz und Weiß bunt machen kann! Ich werde ihm auf ewig dankbar sein.“

Bella Hadid schrieb rührende Worte an den Modeschöpfer: „Nichts fühlt sich heute richtig an … Sein Humor, sein Witz, seine Liebe und seine Leidenschaft für Mode werden für immer weiterleben. Danke für die Inspiration, die du dieser Welt gegeben hast, und für alle Herzen, die du dabei berührt has. Jedes Mal, wenn ich dich sah, fühlte ich mich wie beim ersten Mal und ich werde deine Umarmungen so sehr vermissen. Ich bin so glücklich, in deiner Gegenwart gewesen zu sein. Ich schicke der Familie Lagerfeld und allen, die ihm am nächsten sind, meine Liebe. Es tut mir so leid. Wir alle lieben dich so sehr.“

Model Winnie Harlow erzählt von einem besonderen Treffen mit Karl Lagerfeld. Sie sah ihn zufällig in einem Restaurant am Nebentisch sitzen und ging spontan zu ihm herüber. „Er sagte, er wisse, wer ich war und dass die Gabe, mit der ich lief,ihn an eine junge Naomi Campbell erinnerte. Wow … diese Worte werden für immer in meinem Kopf klingeln.“

Ebenfalls zu Wort meldete sich Victoria Beckham: „So traurig das zu hören. Karl war ein Genie und immer so freundlich und großzügig zu mir, sowohl persönlich als auch beruflich.“

Kollegin Donatella Versace fügte liebevolle Worte an Lagerfeld hinzu: „Karl, dein Genie, hat das Leben so vieler Menschen berührt, besonders Gianni und mch. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine endlose Inspiration niemals vergessen. Wir haben immer von dir gelernt.“

Eins persönliches Bild teilte Sänger Elton John von sich und seinem alten Kumpel, schrieb dazu: „Was für ein Talent. Was für ein Appetit auf das Leben. Nie ein langweiliger Moment. In Liebe, Elton.“

