Karl Lagerfeld: Was passiert mit seiner Katze Choupette?

Heute Mittag verbreitete sich die Nachricht vom Tod Karl Lagerfelds. Der seit 35 Jahren als Chefdesigner des Modehauses Chanel agierende Modeschöpfer war am Montagabend in Paris in ein Krankenhaus eingeliefert worden und starb – Berichten zufolge – heute vormittag.

Zurück bleibt nicht nur Familie, Freunde und Kollegen, sondern vor allem seine heißgeliebte Katze Choupette. Das flauschige Tierchen lebte gemeinsam mit dem Modezar in seiner Pariser Wohnung und war sein ganzer Stolz. Sie selbst war in den letzten Jahren zum Star avanciert, hat einen eigenen Twitter- und Instagram-Account.

In Choupettes aktueller Insta-Story konnte man sehen, dass sie gestern eine Folge „Bachelor“ schaute. Außerdem stand die geliebte Katze von Lagerfeld mit allerhand Topmodels vor der Kamera, wurde schon mit Gisele Bündchen, Kendall Jenner oder Linda Evangelista abgelichtet.

Choupette ist ein Internet-Star

Die Schöne wurde am 19. August 2011 geboren. Über Umwege kam Birma-Katze Choupette zu Karl Lagerfeld, vorerst gehörte der 2011 geborene Schmusetiger einem Freund des Designers. Dabei handelte es sich um Model Baptiste Giabiconi (heute 29), einige Zeit auch Muse des Modekönigs. Bei dessen urlaubsbedingter Abwesenheit hütete Lagerfeld das Haustier zunächst etwas widerwillig – doch es war der Beginn einer großen Freundschaft.

In einem „Bunte“-Interview sagte der Meister einst über das Kätzchen, das eigentlich ganz mondän Guimauve du Blues Daphnée heißt: „Was Choupette betrifft, hoffe ich, dass ich so lange lebe wie sie. Oder sie so lange wie ich.“

Aktuell hat Choupette rund 127.000 Follower auf Instagram und sich auch noch nicht zum Tod ihres Herrchens geäußert. Wohin die Katze nun kommen wird ist nicht bekannt. Nun mutmaßen erste Medien: Vielleicht zu ihrem alten Besitzer?