Kate Beckinsale: Ist Machine Gun Kelly ihr neuer Toyboy?

Kate Beckinsale (46) schein gefallen an jüngeren Männern gefunden zu haben. Angeblich soll sie sich den nächsten Toyboy geangelt haben und wieder ist es kein Unbekannter: Datet sie wirklich Rapper Machine Gun Kelly (29)?

Vor einem Jahr war Kate Beckinsale für rund vier Monate mit Comedian Pete Davidson (25) liiert. Öffentlich hielten die beiden Händchen und knutschten ungeniert herum. Nach wenigen Monaten war die Liason schon wieder vorbei, doch die Schauspielerin scheint auf den Geschmack gekommen zu sein.

Gemeinsam im Auto

Denn jetzt soll sie mit Rapper Machine Gun Kelly anbandeln, immerhin auch 17 Jahre jünger als sie. Sie wurde dabei gesichtet, wie sie die „Golden Globes“-Verleihung gemeinsam mit dem Rapper verließ. Entsprechende Fotos gibt es dazu auch. Ob die beiden nur Freunde sind oder doch mehr geht, ist nicht bekannt.

Machine Gun Kelly ist einer der besten Freunde von ihrem Ex Pete Davidson. Via Social Media wurde Kate von Fans bereits gefragt, was zwischen den beiden laufe, doch sie reagierte nur gereizt und schrieb: „Warum machst du dir nicht Sorgen über Dinge, die wirklich passieren, oder spendest Geld, um die Brände in Australien zu bekämpfen, anstatt deine Zeit für Sachen zu verschwenden, die nicht passieren und auch nie passiert sind? P.S.: Krieg mal ein Leben, man!“