Kate Hudson könnte sich Ehe Nr. 2 vorstellen

Kate Hudson könnte es sich durchaus vorstellen, ihren Partner zu heiraten – es wäre bereits die zweite Ehe für die Leinwand-Schönheit. Für die 40-Jährige läuft es aktuell sowohl beruflich als auch privat richtig rund.

Vor Kurzem hat die Schauspielerin ihre eigene Modelinie Happy x Nature auf den Markt gebracht und im letzten Jahr wurde die ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘-Darstellerin zum dritten Mal Mama, als Töchterchen Rani Rose das Licht der Welt erblickte.

Die schöne Blondine hat bereits den 15-jährigen Ryder mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson und den 8-jährigen Bingham aus ihrer Beziehung mit Matthew Bellamy. Nun offenbarte die Tochter von Goldie Hawn, dass sie und ihr Partner Danny Fujikawa darüber diskutiert hätten, den Bund fürs Leben zu schließen, da sie der Meinung sei, die „Symbolik und die Bindung“ würde ihrer Familie viel bedeuten.

„Die Ehe ist keine Garantie“

Auf die Frage, ob sie und ihr Partner heiraten werden, sagte Kate gegenüber dem ‚Stella‘-Magazin: „Ich denke schon. Wir denken viel darüber nach. Die Ehe ist definitiv keine Garantie – sie wird keine Herausforderungen in einer Beziehung lösen. Aber als jemand, der… nun ja, Versuch und Irrtum durchlebt hat, denke ich, dass die Symbolik der Ehe, diese Verpflichtung, für Kinder wichtiger ist, als wir manchmal denken.“

Quelle: instagram.com

Obwohl ihre Beziehung zu den beiden Rockern nicht geklappt hat, wird sie Chris und Matt wegen ihrer Söhne immer „lieben“. „Es geht nur um meine Kinder. Was bedeutet, dass ich ihre Väter lieben muss, egal was passiert. Und so lege ich mein Ego beiseite, stelle alle Herausforderungen beiseite, die diese Beziehungen nicht zuließen, und ich liebe sie. […] Und ich denke, meine Kinder haben das Gefühl, dass wir alle auf einer Seite sind. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe!“, so Kate Hudson weiter.