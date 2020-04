Kate Hudson schwärmt von ihrem Freund Danny Fujikawa

Kate Hudson hat über ihren Lieblingspartner in Quarantäne gesprochen. Die 41-jährige Schauspielerin – die mit ihrem Freund Danny Fujikawa die 18 Monate alte Tochter Rani Rose sowie die Söhne Ryder (16) und Bingham (8) aus früheren Beziehungen hat – sucht während der globalen Gesundheitskrise zu Hause Schutz.

Angesprochen auf ihre Zeit in Quarantäne antwortete sie jetzt ‘Watch What Happens Live @Home‘ mit Andy Cohen: „Positiv ist, zu wissen, dass ich mit der richtigen Person bin. Es gibt gerade niemanden, mit dem ich lieber in Quarantäne wäre. Er ist einfach der beste.“

Quelle: instagram.com

Cover-Girl

In einer Vorschau für die Episode der Ellen DeGeneres-Show, wurde kürzlich das Cover der neuen ‚Beautiful‘-Ausgabe der Zeitschrift ‚People‘ enthüllt. Jedes Jahr vergibt die Zeitschrift den Titel der schönsten Frau der Welt – dieses Jahr trägt ihn Kate Hudson. Auf der Titelseite ist Kate jedoch nicht allein zu sehen, sondern zusammen mit ihrer Mutter Goldie Hawn und Töchterchen Rani. Über das Cover, es ist im Übrigen das erste Mal, dass die Zeitschrift überhaupt drei Generationen in ihrer ‚Beautiful‘-Ausgabe (jetzt im 30. Jahr) vorstellte, schwärmte die blonde Schönheit:

„Etwas mit meiner Mutter zu machen, wir tun das nie, es ist eine solche Freude. Ich war so glücklich, dass sie fragten, ob es ein Familienfoto sei, denn jetzt ist es wichtiger denn je, Familie ist alles, nicht wahr?“ Sie fügte hinzu:

„Am Ende des Tages, wenn man alles auf einen Punkt bringt, tun wir alle, was wir können, indem wir zu Hause bleiben, nicht nur zum Wohle aller, sondern auch zum Wohle der Gesundheit unserer Familien und zum Schutz unserer Einheit. Ich denke, dass die Botschaft einer starken Einheit wirklich wichtig und schön ist.“